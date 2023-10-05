В Москве в Царицыно возведут детский сад с фактурными фасадами из кирпича

Детский сад с бассейном рассчитан на 250 мест

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Детский сад площадью около 6 тыс. кв. м построят в Царицыно на Кавказском бульваре в Москве. Для оформления фасадов архитекторы выбрали бежевый оттенок, а в качестве материала - фактурный клинкер, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Дошкольная организация с бассейном рассчитана на 10 групп, 250 мест. Для отделки фасадов используют бежевый клинкер с разными видами кладки, а также цветные вставки из металлических панелей оранжевого, синего и желтого цвета. Здание имеет три надземных этажа и представляет собой прямоугольный объем, состоящий из нескольких блоков. Главный вход в здание расположен с восточной стороны и находится на "нулевой" отметке, что позволяет обеспечить доступ для маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.

Все основные помещения, в том числе с постоянным пребыванием людей запроектированы с естественным освещением. В столовой дополнительно сделают зенитный фонарь. Для отделки интерьеров используют современные и долговечные отделочные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям. На проектируемой территории предусматривается комплексное благоустройство: появится сеть пешеходных дорожек, которая свяжет сад с близлежащими домами, кроме того, будет сформирована система игровых площадок для проведения уроков на открытом воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта. На участке сделают ландшафтное озеленение, высадив многолетние растения и кустарники.