5 октября, 09:00,
обновлено 5 октября, 09:11

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Президент России поздравил таджикского коллегу с днем рождения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения", - говорится в сообщении.

Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений и подтвердили настрой на их дальнейшее активное развитие. "С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подтвержден настрой на их дальнейшее активное развитие", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг российский лидер направил Рахмону поздравительную телеграмму. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
© Информационное агентство ТАСС
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