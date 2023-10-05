Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Президент России поздравил таджикского коллегу с днем рождения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения", - говорится в сообщении.

Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений и подтвердили настрой на их дальнейшее активное развитие. "С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подтвержден настрой на их дальнейшее активное развитие", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг российский лидер направил Рахмону поздравительную телеграмму.