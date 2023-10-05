На Камчатке построят мост через реку, где пропали люди

Подрядчик сможет приступить к работе на следующей неделе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Разрушившийся мост через реку Паужетка на Камчатке, где 2 октября при форсировании водоема безвестно пропали двое мужчин, тело одного из которых уже обнаружено, построят в течение полутора месяцев. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Безусловно, мост нужно восстановить в кратчайшие сроки. Средства выделены, администрация Усть-Большерецкого района активно работу ведет, сегодня туда вылетели уже подрядчики. Они оценили, что смогут на следующей неделе приступить к работам, рассчитывают, что максимальный срок восстановления два месяца. Я сказал, что это слишком долго, и очень прошу в месяц - максимум в полтора уложиться", - сказал Владимир Солодов.

Поселок Паужетка расположен на юге Камчатки между Охотским морем и Курильским озером, стоит на одноименной реке. В поселке, где проживают около 80 человек, находится старейшая в стране геотермальная электростанция.

В августе этого года на Камчатке селевыми потоками смыло мост, соединяющий поселки Озерновский и Паужетка. Мост не стоит на балансе края и района, он был возведен для промышленных нужд. 2 октября в районе временной переправы, организованной через реку Паужетка, при попытке форсирования водоема перевернулись два внедорожника. Пять человек смогли выбраться на берег, двое пропали без вести. Тело одного из них было найдено 4 октября, судьба второго человека остается неизвестной.