5 октября, 09:16

В Кизилюрте передумали переносить празднование Дня города, несмотря на арест мэра

В праздничный день в городе пройдет республиканская сельскохозяйственная ярмарка и спортивно-развлекательные мероприятия

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Власти дагестанского Кизилюрта не будут переносить празднование 60-летия города, праздник состоится в эти выходные. Ранее было принято решение перенести празднование Дня города на неопределенный срок из-за ареста мэра города Магомед Магомедов. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"Юбилей Кизилюрта - 7 октября. Такое решение принято на аппаратном совещании под руководством первого заместителя главы администрации городского округа "город Кизилюрт" Малика Патахова", - говорится в сообщении.

В праздничный день в городе пройдет республиканская сельскохозяйственная ярмарка и спортивно-развлекательные мероприятия. Гостей накормят горячим пловом, традиционным злаковым супом, сладостями и чаем.

В среду Басманный суд Москвы заключил под стражу до 2 декабря мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова, задержанного накануне в Дагестане.

Магомедов возглавил Кизилюрт в мае 2021 года. Ранее он занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год был министром физической культуры и спорта Дагестана. 

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