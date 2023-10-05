В Латвии более 3,2 тыс. россиян уведомили о возможной высылке

По данным портала Rus.lsm.lv., Управление по делам гражданства и миграции разослало письма об истечении срока действия вида на жительство россиянам, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии российских граждан уведомлены властями о возможной высылке из страны. Об этом сообщил портал Rus.lsm.lv.

По его данным, Управление по делам гражданства и миграции разослало 3 255 информационных писем об истечении срока действия вида на жительство россиянам, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза.

Еще одним аргументом для высылки является незнание государственного латышского языка, экзамен по которому должны были пройти эти лица.

Для проверки знания латышского языка всего зарегистрировалось 13 147 граждан России, но для сдачи экзамена прибыли 11,3 тыс. человек. С первого раза его сдали 39% претендентов. На пересдачу записалось более 6,5 тыс. человек.