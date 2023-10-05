В Москве более 100 площадок примут участие в фестивале "Наука 0+"

Программа включает в себя свыше 10 тыс. мероприятий

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Наука 0+" будет организован 6-8 октября на более чем 100 площадках в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Ежегодный фестиваль проводится с октября по ноябрь в России и других странах на более чем 400 площадках. В столице его организуют правительство Москвы, Министерство науки и высшего образования РФ, Московский государственный университет при поддержке РАН.

"В Москве мероприятия пройдут 6-8 октября на более чем 100 площадках: в МГУ имени М. В. Ломоносова, "Экспоцентре", институтах РАН, парке "Зарядье", а также в других вузах, музеях и научных центрах. <…> [Гостей ждут] на интерактивных научно-популярных выставках, в виртуальных лабораториях, <…> увлекательных научных шоу, на дискуссиях о будущем человечества, показах научных фильмов, робототехнических соревнованиях, квизах, квестах и других [встречах]", - говорится в сообщении.

Главная тема фестиваля в этом году - "Океан науки". Программа событий разделена на несколько тематических блоков: "Вселенная", "Материя", "Сельское хозяйство", "Инжиниринг", "Жизнь и живые системы", "Медицина и здоровье", "Энергия", "Человек и общество" и "Технологии и инновации". Она включает в себя свыше 10 тыс. мероприятий, уточняют организаторы.

Об акции "Ученые - в школы"

Акция, открывающая фестиваль, - "Ученые - в школы". 6 октября 300 ученых посетят 300 школ Москвы. Исследователи из научных центров, вузов, музеев, технологических компаний и корпораций расскажут о своей работе - исследованиях в областях "зеленой" химии, новых материалов, водородных технологий, космической погоды и других направлениях науки.

"В Москве еще в детском саду малыши знакомятся с научными открытиями, а затем, уже в школе, это знакомство перерастает в первые научные проекты. Для увлеченных исследовательской деятельностью ребят открыты инженерные, академические, медицинские, IT и другие предпрофессиональные классы, уроки проходят в лабораториях, для которых город приобретает современное оборудование, а занятия ведут научные сотрудники крупнейших вузов. Город поддерживает молодых ученых, которые за свои полезные разработки получают премии правительства Москвы. Очень важно, что их проекты в области медицины, информационных технологий и других востребованных направлений тесно переплетаются с нуждами страны и нашего города", - приводит пресс-служба МГУ слова руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александра Молоткова.

Фундаментальная библиотека и Шуваловский корпус МГУ станут площадками проведения "Золотого лектория" - серии выступлений ученых на актуальные научные темы. В этом году лекции будут посвящены искусственному интеллекту, медицине, истории человечества, квантовым вычислениям и другим исследовательским областям.

О финале конкурса

Программа фестиваля включает в себя проведение финала конкурса "Ученые будущего", в рамках которого 130 российских школьников 7-8 октября представят результаты своих исследований и разработок, созданных под руководством педагогов-наставников.

"Победители получат шанс поучаствовать в суперфинале конкурса "Ученые будущего" и представить Россию на мировых конкурсах весной 2024 года", - говорится в сообщении.

О выставке

В "Экспоцентре" на Красной Пресне 7 октября откроется интерактивная научно-популярная выставка, посвященная роли науки в жизни человека. Более 100 организаций представят свои разработки и проведут мастер-классы, лекции, интерактивные шоу и дискуссии. Так, на стенде Росатома, который выступает партнером фестиваля, гостям расскажут о перспективных атомных профессиях и технологиях будущего, представят модель завода по изготовлению ядерного топлива "Завод в миниатюре", а также научат управлять роботами. Госкорпорация организует встречу участников арктических экспедиций Росатома "Ледокол знаний" и "Ледокол открытий".

Участие в экспозиции также примут Объединенный институт ядерных исследований, Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского и другие научные центры. В программе фестиваля запланированы телемосты c Международной космической станцией и Сибирским кольцевым источником фотонов, а также проведение двухдневного Форума учителей естественных наук.

О фестивале

Всероссийский фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. Каждую осень - с октября по ноябрь - его мероприятия проходят в России, а также в Китае, Казахстане, Белоруссии и Узбекистане. Цель "Науки 0+" - привлечь талантливую молодежь в сферу исследований, популяризация этой сферы, а также вовлечение ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны. Фестиваль входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в стране в 2022-2031 годах.

"Наука 0+" проходит при поддержке генерального партнера - фонда "Искусство, наука и спорт", интеллектуального партнера - госкорпорации "Росатом" и просветительского проекта Homo Science, стратегического партнера - "Сбер", официального партнера - Фонда инфраструктурных и образовательных программ и технологического партнера - VK.