На Камчатке создадут информационный ресурс для повышения безопасности на турмаршрутах

Глава региона Владимир Солодов отметил, что большинство турмаршрутов края относятся к категории экстремальных

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Информационный ресурс, где любой желающий сможет ознакомиться с деятельностью туристических компаний, оказывающих услуги в регионе, в 2024 году создадут на Камчатке. Это будет сделано для повышения уровня безопасности на турмаршрутах, сообщил в ходе прямой линии глава региона Владимир Солодов.

"Создание ресурса позволит любому туристу найти предложение об услуге, причем не обязательно от организованного агентства, и быть уверенным, что это агентство имеет хорошие отзывы. Думаю, что в следующем году такой ресурс заработает", - сказал Владимир Солодов.

Он добавил, что создание подобного сервиса позволит повысить безопасность на туристических маршрутах края, большинство из которых относятся к категории экстремальных.

Ранее глава региона Владимир Солодов дал поручение органам исполнительной власти усилить контроль на туристических маршрутах полуострова. Такое решение было принято после гибели девяти туристов на вулкане Ключевская сопка в сентябре 2022 года.