Совет судей рассмотрит вопросы формирования судейского сообщества в новых регионах

Также в ходе совета будет обсуждаться вопросы борьбы с коррупцией и дисциплинарных нарушениях в руководстве Арбитражного суда Москвы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Совет судей РФ начал двухдневное выездное заседание в Ставрополе, где рассмотрят, в том числе вопросы формирования судейского сообщества в новых регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"В повестке дня заседания Совета судей - 24 вопроса. Среди них - формирование судейского сообщества в новых регионах России: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", - сообщили агентству.

Как сказано в материалах заседания совета, с которыми ознакомился ТАСС, его участникам предстоит согласовать изменения в Положение о порядке ношения и случаях обязательности ношения служебного обмундирования судьями Российской Федерации, создание официальных аккаунтов судей в социальных сетях. Совету предстоит определить, что и в каких соцсетях могут публиковать члены судейского сообщества.

Также в ходе совета будет обсуждаться вопросы борьбы с коррупцией и дисциплинарных нарушениях в руководстве Арбитражного суда Москвы. Речь идет о деятельности бывшей судьи Наталье Кузьминской. Ранее дисциплинарная комиссия Совета судей РФ выявила ряд серьезных нарушений в работе Кузьминской. Выяснилось, что с декабря 2019 по январь 2023 года она, по распределению председателя суда Николая Новикова, рассмотрела примерно в 60 раз меньше дел, чем ее коллеги. В 2020-2022 годах показатель судебной нагрузки (количество рассмотренных исков) Кузьминской составлял от 0,2 до 1,8% при нагрузке других судей в 70%. При этом было установлено, что она рассматривала дела исключительно в порядке упрощенного производства - без назначения судебных заседаний и вызова сторон.

Кроме того, выяснилось, что приказом Новикова на Кузьминскую было возложено исполнение обязанностей председателя коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. В материалах дисциплинарной проверки указывается, что этот кадровый ход был сделан в нарушение действующего законодательства. По закону председатель суда не уполномочен назначать главой судебной коллегии никого из судей, кроме своего заместителя.

В апреле 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей в похожей ситуации досрочно прекратила полномочия главы Арбитражного суда Московской области Инны Воробьевой. Выяснилось, что она оказывала необъяснимое "покровительство" одному из своих замов, в результате чего он несколько месяцев не появлялся на работе, получая при этом зарплату и премии.