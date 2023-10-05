На границе Киргизии и Казахстана образовались пробки с грузовиками

С киргизской стороны в очереди находятся 569 грузовых автомобилей

БИШКЕК, 5 октября. /ТАСС/. Очереди из большегрузных автомобилей образовались на некоторых пунктах пропуска на киргизско-казахстанской границе. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"Сегодня, 5 октября 2023 года, зафиксировано скопление грузовых автотранспортных средств перед контрольно-пропускными пунктами "Ак-Тилек-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, с киргизской стороны в очереди находятся 569 грузовых автомобилей, в том числе на КПП "Чалдыбар-автодорожный", где также скопилось 53 грузовика.

"Причиной является характерное для осеннего сезона увеличение грузопотока, особенно сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Кыргызстана в другие страны", - считают в Погранслужбе.

В сообщении указывается, что скопление транспортных средств "носит цикличный характер". "Никаких ограничений ни с кыргызской, ни с казахстанской стороны не имеется, и пункты пропуска функционирует в повседневном режиме", - подчеркнули в Погранслужбе.