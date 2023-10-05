Более 40% освобожденных из тюрем россиян нашли работу после обращения в службы занятости

Уточняется, что это 3 201 из 7 789 человек, отметили в Федеральной службе по труду и занятости

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 40% россиян, освобожденных из мест лишения свободы, трудоустроились после обращения в органы службы занятости в первом полугодии 2023 года. Об этом свидетельствуют данные из презентации заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Яна Талбацкого.

Согласно представленным данным, в первом полугодии 2023 года 41,1% россиян, освобожденных из мест лишения свободы, нашли работу после обращения в органы службы занятости. Уточняется, что это 3 201 человек из 7 789 человек (всего освобожденных из мест лишения свободы и обратившихся в службы занятости).

Также 5 432 человека получили профориентационные услуги, 1 184 человека - услуги по психологической поддержке, и 1 247 человек - услуги по социальной адаптации.

"Уровень трудоустройства данной категории значительно отличается от общего уровня трудоустройства граждан. <...> То, что более 40% осужденных не имеют специальности, как раз создает одну из важных проблем, связанных с низким уровнем трудоустройства данной категории граждан. Надо учитывать определенное предубеждение работодателей к этой категории соискателей", - сказал Талбацкий на выездном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству "Ресоциализация осужденных в современных условиях".

По данным Талбацкого, в 2022 году 37,3% граждан РФ, освобожденных из мест лишения свободы и обратившиеся в службы занятости, были трудоустроены - это 5 708 человек из 15 299 человек.

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко пояснила, что ведомство ежегодно утверждает контрольные цифры приема за счет средств из федерального бюджета в части профессионального образования для исправительных учреждений ФСИН России, которые участвуют в конкурсном отборе. Наибольшее количество мест распределения наблюдается по таким профессиям, как сварщик, мастер столярно-плотничных и паркетных работ, слесарь, электромонтер, оператор швейного оборудования. Такие профессии помогут в дальнейшей социальной адаптации тем, кто освобождается из мест лишения свободы.

"Минпросвещения России в настоящее время ведется работа по разработке приказа, которым будет предусматриваться утверждение формы и порядка заключения типового соглашения, регулирующего взаимодействие образовательных организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы в целях содействия в получении образования", - добавила она.