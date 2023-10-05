В центре Москвы открыли фотовыставку о культуре Северного Кавказа

Работа фотовыставки "365 дней счастья" продлится до 31 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Фотовыставку "365 дней счастья", посвященную культуре и традициям Северного Кавказа, открыли на Старом Арбате в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Жители и гости столицы смогут ознакомиться с великолепными видами, которыми богат Северный Кавказ. Пусть у людей, которые не были на Северном Кавказе, первые впечатления о нем возникнут при просмотре этих замечательных работ", - сказал первый заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович на открытии.

Работа фотовыставки "365 дней счастья" продлится до 31 октября. В экспозиции представлены 32 фотоработы, отражающие культуру, традиции, красоту и современное развитие региона. На них можно увидеть ледники и озера, памятники архитектуры, горнолыжные комплексы и другие виды Северного Кавказа. Фотовыставка дополнена вопросами викторины, благодаря которой можно проверить свои знания о Северном Кавказе и узнать интересные факты о регионе. Чтобы получить правильный ответ, нужно перейти по QR-коду на сайт "Это Кавказ".

"Вы сможете зайти на сайт и открыть для себя тот Кавказ, который мы любим, но не очень хорошо знаем. <…> Это древние традиции, многовековая история. Такое сочетание производит сильное впечатление не только на туристов, но и людей, которые там живут. <…> Поиграйте в викторину, ответьте на вопросы, посмотрите на фотографии и почувствуете, что вы можете сами сделать такие фотографии", - сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков.

В состав Северо-Кавказского федерального округа входят семь регионов РФ: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, Чечня и Ставропольский край. Известными горными курортами региона являются "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и строящийся "Мамисон", которые объединены в Северо-Кавказский туристический кластер.