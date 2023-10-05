В Подмосковье запретили быть патронатными воспитателями лицам, сменившим пол

Также были внесены изменения в областное законодательство для соответствия федеральным законам, предусматривающим запрет лицам, изменившим пол, быть усыновителями или опекунами детей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании внесли изменения в региональный закон "О патронате", дополнив перечень лиц, которые не могут быть патронатными воспитателями, лицами, изменившими пол.

Также в ходе заседания были внесены изменения в областное законодательство для соответствия федеральным законам, предусматривающим запрет лицам, изменившим пол, быть усыновителями или опекунами (попечителями) детей.

"Приняли важный закон для защиты наших традиционных ценностей. В главном документе страны - в конституции - написано, что брак в России - это союз мужчины и женщины. Напомню, эта поправка была принята в ходе проведения всенародного голосования по предложенным поправкам к конституции. Как мы все помним, в России за принятие поправок высказались 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), в Московской области большинство проголосовавших, порядка 80%, высказались также за поддержку поправок. Таким образом, наши жители абсолютно четко высказали свою позицию: семья - это мама и папа, мужчина и женщина", - привели в пресс-службе Мособлдумы слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.

В пресс-службе напомнили, что патронатное воспитание является одной из форм устройства ребенка. Постинтернатный патронат - это сопровождение выпускников организаций для детей-сирот, основная цель которого - их адаптация к самостоятельной жизни. За подопечными закрепляется патронатный воспитатель. Он оказывает юридическую, психологическую, социальную и другую необходимую помощь. В настоящее время в Подмосковье насчитывается почти 1,4 тыс. патронатных воспитателей, у которых на попечении находятся более 1,6 тыс. человек.