Верховный суд запретил считать отказ предоставить доступ к смартфону доказательством вины

В решении подчеркивается, что отказ обвиняемого от показаний не может быть истолкован против него либо являться даже косвенным подтверждением виновности

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Верховный суд РФ счел недопустимым расценивать отказ обвиняемого в предоставлении доступа следователям к его смартфону доказательством его вины в преступлении. Об этом говорится в кассационном определении Верховного суда, с которым ознакомился ТАСС.

В документе описывается дело жителя Волгограда Романа Касенкова, который в 2020 году был осужден на 10 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на сбыт мефедрона в особо крупном размере. Одним из косвенных доказательств вины судами предыдущих инстанций было признано то обстоятельство, что он отказался предоставлять правоохранителям пароли к своим смартфонам.

"Необоснованно в нарушение требований ч. 2 ст. 45 и ст. 51 Конституции РФ, согласно которым каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, при этом гражданин вправе не свидетельствовать против себя самого, суды первой и апелляционной инстанций, опровергая доводы стороны защиты об отсутствии у Касенкова Р. А. умысла на сбыт наркотического средства и о неверной квалификации его действий, сослались на отказ Касенкова Р. А. добровольно предоставить правоохранительным органам пароли от изъятых у него мобильных телефонов, в связи с чем экспертам не удалось получить доступ к содержащейся в телефоне информации", - сказано в решении Верховного суда. В решении подчеркивается, что отказ обвиняемого от показаний не может быть истолкован против него либо являться даже косвенным подтверждением виновности. Согласно презумпции невиновности, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения.

"Таким образом, избранный Касенковым Р. А. способ защиты от предъявленного ему обвинения суды учли в качестве обстоятельства, подтверждающего его виновность, что недопустимо. Кроме того, данный вывод судов также основан на предположении о возможном содержании в памяти мобильных телефонов Касенкова Р. А. сведений, подтверждающих его причастность к сбыту наркотических средств", - подчеркивается в документе.

Согласно решению суда, дело против осужденного было построено на самом факте задержания его с поличным (более 8,5 г мефедрона) у заброшенного завода. При этом суды низших инстанций не учли показания свидетелей и самого Касенкова о том, что тот не имел умысла на сбыт наркотиков, а приобрел их для личного употребления. При таких обстоятельствах суд изменил приговор Касенкову.

"Переквалифицировать его действия с ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере) на ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение либо хранение наркотических веществ в особо крупном размере), по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в решении Верховного суда.