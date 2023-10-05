5 октября, 09:50

Следующий финал конкурса "Учитель года" пройдет в Саратовской области

Смотр проводится среди преподавателей общеобразовательных школ и лицеев, каждый год его участниками становятся более 100 тыс. учителей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Финал конкурса "Учитель года 2024" пройдет в Саратовской области, на родине победителя конкурса этого года, учителя русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве РФ в Иране Олега Янковского. Об этом журналистам в кулуарах Форума классных руководителей сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Конечно, вопрос, где будет проходить следующий конкурс "Учитель года", потому что Олег Игоревич [Янковский] сегодня работает в Тегеране, в школе министерства иностранных дел, где учатся ребята российского посольства, ребята из Иранской республики, Содружества независимых государств. И мы приняли решение, так как Олег Игоревич работал учителем, родился в Саратовской области, то следующий конкурс пройдет в Саратовской области", - сказал он.

Конкурс "Учитель года России" главный в сфере образования в РФ, он прошел в 34-й раз. В этом году заключительный этап состязания проходил в Московской области. Смотр проводится среди преподавателей общеобразовательных школ и лицеев, каждый год его участниками становятся более 100 тыс. учителей. Его цель - выявление, поддержка и поощрение наиболее талантливых педагогов, распространение их опыта и повышение престижа учительского труда. Победитель конкурса получает "Большого хрустального пеликана" и премию в размере 1 млн рублей, а призеры - по 500 тыс. рублей. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияСаратовская область
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