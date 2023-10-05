В столице открылась фотовыставка "Московская промышленность создает будущее страны"

Посетители увидят, где проводят полномасштабные испытания по наземной отработке составляющих космических аппаратов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Фотоэкспозиция "Московская промышленность создает будущее страны" открылась в столице, познакомиться со снимками можно будет до 31 октября. Об этом сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Сегодня столичные высокотехнологичные фабрики и заводы занимают треть от всех работающих на территории города промышленных предприятий. На них внедрены современные технологии: от роботов до искусственного интеллекта, которые позволяют выпускать инновационную продукцию и товары ежедневного пользования. Наш фотопроект позволит изнутри показать работу таких предприятий. В нем приняли участие 26 компаний, среди которых производители печатных плат, микросхем, лазерного оборудования, вычислительной техники, медицинских и других изделий", - сказал Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Например, посетители смогут увидеть процесс загрузки печатных плат в автоматическую систему струйной отмывки замкнутого типа с вертикальной загрузкой на предприятии "Микроэм технологии" или процесс подготовки оптических компонентов к монтажу на плату будущего приемопередатчика на заводе "Неорос".

Кроме того, через фотоснимки жители и гости столицы узнают, как изготавливаются электронные модули для вычислительной техники в стенах АО "НИЦЭВТ", как выглядит произведенный в "Центре Келдыша" высокооборотный турбокомпрессор-генератор для системы преобразования тепловой энергии в электрическую, а также где проводят полномасштабные испытания по наземной отработке составляющих космических аппаратов, добавили в пресс-службе департамента.