На Камчатке расширят перечень получателей бесплатных земельных участков

Их могут получить дети и родители погибших участников спецоперации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Дети и родители погибших участников спецоперации с Камчатки смогут получить бесплатный земельный участок в регионе. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в ходе прямой линии.

"Я на самом деле удивлен, что закон о предоставлении бесплатных земельных участков приняли в такой редакции. Сейчас в нем две категории участников специальной военной операции, которые имеют право на их получение. Это лица, награжденные орденами, и члены семей погибших участников СВО. В случае второй категории и родители, и дети должны быть включены в перечень тех, кто имеет право на получение земель. Закон писали в прямом следовании федеральным нормативно-правовым актам. Но нужно делать это вдумчиво, и эту техническую недоработку мы быстро исправим", - сказал Солодов.

На Камчатке в рамках региональных мер поддержки военнослужащих - участников СВО и их семей школьникам и студентам предоставляется бесплатное питание в учреждениях образования, путевки в детские оздоровительные лагеря, услуги социально-медицинской реабилитации для получивших ранение, выплаты членам семей в случае гибели бойца, а также бесплатное зачисление в первоочередном порядке детей первых-шестых классов в группы продленного дня.