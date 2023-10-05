5 октября, 10:11

Министр просвещения поздравил педагогов с профессиональным праздником

Как отметил Сергей Кравцов, при поддержке президента в стране "очень много делается для развития образования"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Форуме классных руководителей поздравил российских учителей с профессиональным праздником.

"Сегодня большой праздник, День учителя. Хочу искренне поздравить всех учителей и педагогов, пожелать здоровья, счастья, успехов. Сегодня при поддержке президента нашей страны очень много делается для развития образования", - сказал он.

По его словам, ежегодно в России строится порядка 250 школ, ремонтируется - около 1,5 тыс. С 1 сентября в школах введены единые федеральные общеобразовательные программы (ФООП).

"Отдельно хочу поблагодарить учителей новых регионов. Сегодня вы как никто стоите на краю защиты нашей страны, защиты от той информационной войны, которая развязана против России. И сегодня благодаря вам идет образовательный процесс", - добавил министр.

По данным Минпросвещения, на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей открыто 1,3 тыс. школ, все они снабжены учебниками. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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