В Росатоме заявили, что ситуация на ЗАЭС стабильная

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что "станция находится под абсолютным контролем эксплуатирующей организации"

РУППУР /Бангладеш/, 5 октября. /ТАСС/. Ситуация на Запорожской АЭС в настоящее время стабильная. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед началом торжественной церемонии, посвященной доставке свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Руппур" (Бангладеш).

"Отвечу одним словом - стабильная. Станция находится под абсолютным контролем эксплуатирующей организации", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос ТАСС.

Два дня назад, по словам гендиректора Росатома, на станции произошла очередная ротация миссии МАГАТЭ. "Надо сказать самые добрые слова в адрес Рафаэля Гросси (генеральный директор МАГАТЭ - прим. ТАСС) и вообще всей большой команды МАГАТЭ. 12 миссия, четыре человека, представители разных стран - Литвы, Туниса, Пакистана и Буркина-Фасо. То есть люди с разными политическими взглядами, но абсолютные профессионалы. Это значимая часть гарантий безопасности Запорожской атомной станции", - подчеркнул Лихачев.

В настоящее время станция находится в режиме останова, только один блок за счет внешнего электроснабжения выдает тепло для станции и для города Энергодара. "Готовимся к отопительному сезону. Но в ближайшее время перспектив выхода на мощность мы не видим в силу целого ряда причин", - подчеркнул Лихачев. По его словам, на сегодня законтрактованы около 4 тыс. работников и около 1 тыс. заявлений подано. "Это, конечно, костяк старого обслуживающего персонала. Это очень хорошо подготовленные опытные люди. Таким образом, на сегодняшний день этих людей хватает для того, чтобы содержать станцию в безопасном состоянии", - заверил глава Росатома.