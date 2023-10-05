Большинство опрошенных россиян считают школьные чаты необходимыми для общения с учителями

Кроме того, абсолютное большинство (92%) родителей не против, если учитель ведет свои странички в социальных сетях, говорится в результатах опроса агентства "Вебер"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Важность и необходимость онлайн-коммуникации родителей с учителями, в том числе общение через школьные чаты с классными руководителями, отмечают большинство (83%) опрошенных россиян. Об этом сообщили ТАСС в социологическом агентстве "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы").

"Чаты - неотъемлемая часть коммуникации между учителями, школьниками и их родителями. 83% уверены, что чат классного руководителя с родителями необходим. Этой же позиции опрошенные придерживаются относительно чатов учеников с их классными руководителями", - говорится в исследовании.

Отмечается, что чем взрослее школьники, тем, по мнению взрослых, значимее роль онлайн-коммуникации с их учителями. Важность чатов классных руководителей с учениками средней (5-9-е классы) и старшей школы (9-11-е классы) отметили 73% и 76% опрошенных соответственно, важность онлайн-общения с учителями в начальной школе (1-4-е классы) - более половины (54%) респондентов.

При этом абсолютное большинство (92%) родителей не против, если учитель ведет свои странички в социальных сетях, а 40% считают, что учителю можно вести свои социальные сети без ограничения доступа. Но против публичности выступили 52%, которые считают, что доступ к страницам учителей должен быть ограничен.

Изучение общественного мнения проводилось 23-24 августа 2023 года в интернете методом River Sampling (онлайн-опрос, при котором респонденты привлекаются в режиме реального времени с помощью баннеров и других инструментов) среди 1,3 тыс. россиян старше 18 лет. "Вебер" - проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.