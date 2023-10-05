5 октября, 10:38

Путин направил приветствие участникам юридического форума стран АТР

Президент подчеркнул, что в условиях формирования многополярного мироустройства и новых глобальных вызовов деятельность форума особенно актуальна и востребована

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отметив вклад мероприятия в сближение правовых систем и развитие конструктивного профессионального диалога.

"За прошедшие годы форум подтвердил свой статус авторитетной площадки для содержательного обмена мнениями между представителями судейского сообщества, внес значимый вклад в развитие конструктивного профессионального диалога, сближение и гармонизацию правовых систем", - говорится в приветствии главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в условиях формирования многополярного мироустройства и новых глобальных вызовов в политической, экономической, культурной и правовой сферах деятельность форума особенно актуальна и востребована. Его участники анализируют различные аспекты осуществления правосудия, перспективы совершенствования судопроизводства, в ходе дискуссий формулируют общие юридические подходы и концепции. "Такая работа в полной мере отвечает нашим приоритетам, направленным на укрепление интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе принципов международного права и уважения законных интересов друг друга", - заметил он.

В рамках форума предстоит обсудить вопросы и выработать рекомендации, связанные с рассмотрением судами споров в сфере трансграничных правоотношений и защитой прав бизнеса в социальном государстве, отметил президент, пожелав участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.

Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона открылся в четверг в формате видеоконференции. В нем принимают участие председатели судов и представители 16 государств. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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