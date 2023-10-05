5 октября, 10:34

В Москве завершился сезон работы фонтанов

Зимой фонтаны будут готовить к новому сезону, который стартует в последних числах апреля

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. В Москве 5 октября завершился сезон работы фонтанов, специалисты приступили к их очистке перед зимой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы. После завершения подготовительных работ приступим к консервации", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он уточнил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами к зиме защищаются специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируются, сухие фонтаны в парках и на площадях закрываются специальными экранами.

В сообщении отмечается, что зимой фонтаны будут готовить к новому сезону, который стартует в Москве в последних числах апреля. Будет проверено и при необходимости обновлено насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, специалисты проведут ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики. 

Теги:
РоссияБирюков, Петр ПавловичМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация