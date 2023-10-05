В Москве 95% водителей оплачивают парковки с помощью приложения

Приложение "Парковки России" скачали уже 8 млн раз

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пользователи уже 8 млн раз скачали приложение "Парковки России", в Москве 95% водителей используют его для оплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Уже 8 млн раз пользователи скачали приложение "Парковки России"! <…> Более 95% водителей, которые пользуются платными парковками в Москве, оплачивают их именно через наше приложение, ведь это самый быстрый и технологичный способ", - говорится в сообщении.

Как напомнил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, обновленную версию приложения выпустили в 2019 году. С тех пор там появилось много новых функций, в том числе: исправление ошибок при оплате парковки; оплата проезда по МСД и проспекту Багратиона; оплата парковки в Санкт-Петербурге.

"Самый популярный способ оплаты парковки в столице - через приложение "Парковки России". Оно одно из самых удобных в мире. В среднем москвичи запускают с его помощью больше 180 тыс. парковочных сессий в день. Мы продолжим развивать платформу и добавлять новые функции для удобства автомобилистов", - подчеркнул Ликсутов.