В Москве передали два здания МГТУ имени Баумана в федеральную собственность

Такая мера необходима для развития городской инфраструктуры и функционирования учреждений

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Москвы передали в собственность Российской Федерации два здания Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана общей площадью более 5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

В рамках сотрудничества департамента городского имущества и территориального управления Росимущества в Москве происходит перераспределение различных объектов недвижимости. Это необходимо для развития городской инфраструктуры и функционирования учреждений.

"Столица совместно с правительством Российской Федерации реализует проект по созданию кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана. В июле ввели в эксплуатацию два здания - это центр биомедицинских систем и технологий и инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем общей площадью 5,49 тыс. кв. м, расположенные по адресу: Бригадирский переулок, дом 12, строения 1 и 2", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Как пояснили в пресс-службе, новые центры в составе кластера МГТУ имени Н. Э. Баумана уже открыты и предназначены для подготовки высококвалифицированных специалистов, а также для проведения исследований в соответствующих областях. Так, в центре биомедицинских систем и технологий планируют работать над проектами по клеточным технологиям, тканевой инженерии и живой мягкой материи, над цифровыми двойниками мягкой материи и клеточных систем, над цифровыми моделями мягкой материи и клеточных систем. В инжиниринговом центре наземных транспортно-технологических систем будет организована работа над проектами в интересах предприятий автомобильной отрасли. Сейчас центры частично оснащены необходимым оборудованием и продолжается его закупка.