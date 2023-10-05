5 октября, 12:04

Бжания назвал труд учителей фундаментом будущего Абхазии

Президент страны выразил всем учителям глубокую благодарность за энтузиазм и преданность своей работе

СУХУМ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в своем поздравлении в честь Дня учителя назвал труд учителей фундаментом будущего Абхазии.

"Дорогие учителя Абхазии, искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Высочайшей оценки достойна ваша самоотверженность в благом деле воспитания и обучения детей и подростков. Вы не только передаете им нужные знания, но прежде всего вдохновляете их на достижения, благодаря вам многие молодые люди находят свое истинное призвание, развиваются и достигают успеха во взрослой жизни. Без преувеличения труд учителей - это фундамент будущего Абхазии", - сказано в поздравлении президента, опубликованном на его официальном сайте в четверг.

Бжания выразил всем учителям глубокую благодарность за "благородный труд, энтузиазм и преданность своей работе" и пожелал им "крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпения, признания и успехов в важной миссии". 

Теги:
АбхазияБжания, Аслан Георгиевич
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