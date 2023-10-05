Воробьев наградил лучших учителей Подмосковья

В частности, почетное звание "Заслуженный работник образования Московской области" присвоили преподавателю истории школы №16 из Орехово-Зуева Дмитрию Лутовинову

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках приуроченного ко Дню учителя торжественного мероприятия вручил знаки отличия и награды лучшим педагогам региона, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы всегда собираемся, чествуем самых успешных, самых ищущих педагогов, которых любят дети и которые дают высокие результаты. Я часто говорю, что наша система образования выглядит весьма неплохо, но останавливаться мы не имеем права. Рассчитывать на успех, двигаться вперед можем только тогда, когда работаем в команде, когда не боимся внедрять новые методики. Школа не только для того, чтобы нести все фундаментальное, традиционное в нашей стране, но еще и, чтобы учить детей чему-то новому, полезному, делать сильнее их, а значит и Россию. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу, за диалог, за то, что мы можем экспериментировать и не боимся экспериментов. Надеюсь, каждый год будем видеть новые достижения", - привели в тексте слова Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что губернатор вручил знаки отличия Московской области, награды победителям профессиональных конкурсов "Учитель года Подмосковья - 2023" и "Воспитатель года Подмосковья -2023", а также губернаторские премии "Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов".

В частности, почетное звание "Заслуженный работник образования Московской области" было присвоено преподавателю истории школы №16 из Орехово-Зуева Дмитрию Лутовинову. В прошлом году он выиграл всероссийский конкурс и стал лучшим учителем РФ. Воспитательнице детского сада "Звездочка" из Дмитрова Дарье Глебовой объявлена благодарность губернатора - в конце сентября она выиграла всероссийский конкурс среди педагогов, занимающихся обучением дошколят.

Отмечается, что в ходе торжественного мероприятия также объявлены лучшие учитель и воспитатель Подмосковья 2023 года. Ими стали, соответственно, преподаватель русского языка и литературы СОШ №2 из Сергиева Посада Мария Базулина и инструктор по физической культуре детского сада №14 "Дельфинята" из Коломны Станислав Литвинов. Лауреаты получили премии по 500 тыс. рублей.

В пресс-службе пояснили, что конкурс "Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов" проводится в целях развития творческого потенциала педагогов и их поощрения. Ежегодно победители в каждой из 18 номинаций получают дипломы и премии по 300 тыс. рублей. В этом году лауреатами стали учитель начальных классов Щелковского лицея №7 Наталья Воронцова, учитель математики гимназии №46 в Люберцах Марина Моргунова, учитель музыки гимназии №9 в Химках Елена Астахова.