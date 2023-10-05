Педагогам Салехарда вручили карты Ушинского на посещение досуговых мероприятий

Обладатели карт имеют право на бесплатное посещение тренажерных залов, бассейна, мастер-классов и других мероприятий, номинал карты - 5 000 рублей

ТАСС, 5 октября. Педагогам из Салехарда вручили первые 17 карт Ушинского, которые дают право на бесплатное посещение культурных и досуговых мероприятий. Всего 200 работников образования получат такие карты, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"200 салехардских педагогов получат карты Ушинского, в Салехардском центре молодежи первые 17 карт Ушинского вручил педагогам глава города Алексей Титовский. Этот уникальный проект создан в Салехарде в Год педагога и наставника. <…> Остальные карты переданы руководителям образовательных организаций, которые скоро передадут их своим владельцам", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что обладатели карты Ушинского имеют право на бесплатное посещение тренажерных залов, бассейна, мастер-классов и других мероприятий, номинал карты - 5 000 рублей.

Титовский отметил, что поддержка работников образования является одной из приоритетных задач для региона. "Поступательно мы создаем условия для комфортной работы: обновляем образовательные учреждения, губернатор назначил получение северных надбавок с первого дня работы для приезжих специалистов, мы стараемся решить вопрос с жильем и компенсируем часть затрат на аренду, строим общежитие для педагогов. Только в новом учебном году к нам в Салехард приехали 94 педагога", - сказал он.