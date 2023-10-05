Финские пограничники не пустили 140 автомобилей из РФ с момента введения запрета

По данным финской таможни, в страну пытались въехать 398 российских автомобилей

СТОКГОЛЬМ, 5 октября. /ТАСС/. Пограничная служба Финляндии не пустила в страну 140 автомобилей с российскими номерами с момента введения ограничений на их въезд.

По данным финской таможни по состоянию на утро понедельника, в страну пытались въехать 398 российских автомобилей, 140 из них во въезде было отказано. Отмечается, что наибольшее число прибывающих из России машин пытались въехать в Финляндию через пропускные пункты на юго-востоке страны: Ваалима, Нуйямаа и Иматра.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен объявила о введении запрета на въезд в республику зарегистрированных в РФ легковых автомобилей с 16 сентября. Ограничение не распространяется на легковые автомобили российских дипломатов, а также на россиян, намеренных въехать в Финляндию по гуманитарным причинам. Аналогичные ограничения ввели Латвия, Литва и Эстония.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе автомобилей с общим числом мест менее 10. Еврокомиссия подчеркивает, что не имеет значения, является использование транспортных средств частным или коммерческим. В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.