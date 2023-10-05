МЧС увеличит штат спасателей в Запорожской области более чем в полтора раза

Штат вырастет почти до 1,8 тыс. человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Число спасателей МЧС России в Запорожской области будет увеличено более чем в полтора раза, почти до 1,8 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления МЧС России по Запорожской области Дмитрий Кучерков.

"Штат сотрудников на следующий год будет увеличен. Сегодня штат составляет 1 095 человек на освобожденной части Запорожской области, а в следующем году планируем увеличить штат на 674 единицы личного состава", - сказал собеседник агентства.

Кучерков отметил, что в рамках программы по переоснащению подразделений до конца года количество противопожарной техники в Запорожской области увеличится на 12 единиц. "Сейчас у нас на балансе 157 единиц техники. В этом году мы уже получили 20 новых единиц. До конца 2023 года ждем еще 12", - сказал он.

Сегодня в Запорожской области работает 27 подразделений МЧС России, в том числе 21 пожарная часть и 6 пожарно-спасательных постов.