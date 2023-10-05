В СФ заявили, что обвинительный приговор не должен быть целью правоохранителей

Как считает сенатор Николай Федоров, нужно не бояться оправдывать, если есть малейшие сомнения по поводу виновности подсудимого

ЧЕБОКСАРЫ, 5 октября. /ТАСС/. Работа правоохранительной и судебной систем России не должна быть направлена на то, чтобы посадить человека, эту логику необходимо менять, учитывая высокую долю обвинительных приговоров. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Николай Федоров на заседании комитета по вопросам ресоциализации осужденных.

"На мой взгляд, надо менять общую атмосферу, корпоративную культуру правоохранительной и судебной систем России, не ориентироваться на то, что у нас сложилось с 70-х годов: если взялась правоохранительная система за человека, то надо обязательно посадить. <...> Такая атмосфера не должна доминировать в нашей юстиции и вообще в нашем обществе", - сказал сенатор на выездном заседании комитета, которое прошло в Чувашии.

Он подчеркнул, что нужно не бояться оправдывать, если есть малейшие сомнения по поводу виновности подсудимого. Федоров привел данные, опубликованные судебным департаментом при Верховном суде РФ, согласно которым в 2022 году доля оправдательных приговоров составила 0,15%. "Один подсудимый из 676 имеет шанс быть оправданным в действующей системе российской юстиции. Здорово, можно радоваться", - с иронией заметил парламентарий, который в 90-е годы работал министром юстиции.

Он также привел слова председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что в Европе эта цифра стабильно составляет 20%.

"Еще один фрагмент: в европейских странах средний срок пребывания в местах лишения свободы составляет около 10 месяцев, в России - 25,5 месяца. И далее, обратите внимание, среди находящихся в местах лишения свободы осужденных доля ранее отбывших наказание в нашей стране сегодня 63-64%, в Европе - 20%. У нас сидят в два-три раза дольше и рецидивов у нас в три раза больше", - подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что после судебной реформы Александра II российскую юстицию признавали лучшей в мире, в 19-м веке доля оправдательных приговоров была от 35% до 40%, с 1900 года по 1917 год - 25%, в годы репрессий с 1935 года по 1938 год - от 10% до 13%, в 1941-1945 годах - от 9% до 11,6%, а начиная с 1970 года - ниже 1%.

Положительная тенденция

В свою очередь глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас заявил, что "абсолютно разделяет главный посыл выступления" коллеги. При этом он заявил, что в России "в общем-то позитивная статистика". "Людей меньше содержится [в местах лишения свободы], если мы посмотрим на 10-15 лет назад, когда больше содержалось в местах лишения свободы", - сказал сенатор.

По его словам, все озвученные в ходе заседания комитета предложения будут обработаны и направлены в правительство РФ.