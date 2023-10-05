В Черкасской области раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ

По словам протоиерея Дмитрия Ивануса, правоохранители никак не реагировали на происходящее, поскольку представители Православной церкви Украины показали им документы о перерегистрации общины

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь преподобного Серафима Саровского Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Драбов Черкасской области в центре Украины. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

"4 октября 2023 года сторонники ПЦУ в камуфляжной форме взломали двери и захватили храм УПЦ в честь преподобного Серафима Саровского в поселке Драбов Черкасской области", - говорится в сообщении на сайте союза.

В СПЖ привели слова настоятеля церкви протоиерея Дмитрия Ивануса, который отметил, что прибывшие на место правоохранители никак не реагировали на происходящее, поскольку представители ПЦУ показали им документы о перерегистрации общины. Священник также допустил, что захват произошел не без участия местных властей, так как возле храма находился секретарь местного поселкового совета. Он настаивает, что в июне текущего года общину перерегистрировали в ПЦУ без проведения каких-либо собраний. Клирик также отметил, что верующие провели два собрания общины, на которых проголосовали за верность УПЦ и ее предстоятелю митрополиту Онуфрию.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.