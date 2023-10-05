Самая высокая гора в Европе Монблан стала на 2,2 м ниже

По данным исследователей из департамента Верхняя Савойя, высота горы составляет 4 805,59 м

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Гора Монблан в Альпийской горной цепи, считающаяся самой высокой вершиной Европы, стала на 2,2 м ниже за последние 10 лет. Такие данные приводит радио France Info со ссылкой на исследователей из департамента Верхняя Савойя.

Замеры проводились с 14 по 16 сентября группой топографов, ученых и спортсменов, среди которых был французский биатлонист Мартен Фуркад. Согласно их выводам, в настоящее время высота горы составляет 4 805,59 м.

Эта процедура проводится каждые два года. Исследователи отмечают, что высота горы каждый год немного варьируется в зависимости от осадков и таяния снегов на вершине, однако нынешний результат является самым низким за всю историю наблюдений. Так, если в 2001 году исследователи зафиксировали высоту горы на уровне 4 810,40 м, то с тех пор она не опускалась ниже 4 808 м вплоть до 2019 года. Тогда был показан рекордно низкий результат в 4 806 м, его даже некоторое время не разглашали. Для сравнения, высота каменистой части горы без учета снежной и ледяной "шапки" оценивается на уровне 4 792 м.

"На толщину так называемых вечных снегов влияют ветер и осадки", - пояснил гляциолог из лаборатории Edytem в Шамони Люк Моро. Он подчеркнул, что нынешнее снижение толщины "шапки" не связано напрямую с глобальным потеплением, поскольку на такой высоте снег практически не тает, однако может быть интерпретировано как одно из следствий изменения климата. "Учитывая отсутствие осадков в течение двух последних зим и две тепловые волны 2022 и 2023 годов, измеренная высота соответствует климату, который мы имели в течение последних двух лет, - сказал он. - Это также является отражением засухи, вызванной потеплением в Европе и особенно в Альпах".

"Теперь нам предстоит проследить, сохранится ли тенденция к снижению высоты Монблана в течение следующих нескольких лет или через два - четыре года вершина снова поднимется. Но у нас есть ощущение, что толщина льда начинает уменьшаться", - заявил геоморфолог Людовик Раванель. По его мнению, в случае подтверждения тенденции, к 2100 году альпийские ледники потеряют до 99% своего объема.