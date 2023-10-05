ВЦИОМ: в России не снизилась удовлетворенность жизнью после начала СВО

Как сообщил гендиректор центра Валерий Федоров, это связано с изменением системы ценностей населения и сохранением в целом уровня жизни россиян

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Индекс удовлетворенности жизнью россиян не снизился после начала специальной военной операции, несмотря на введенные против страны экономические санкции, инфляцию и уход многих брендов. Об этом заявил на медиафоруме "Енисей.рф" генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"В декабре 2021 года индекс удовлетворенности жизни вырос до 65, это можно связывать с завершением этого странного и во многом страшного периода борьбы с пандемией, с этим невидимым врагом. Но затем почти без перерыва приходит СВО. Казалось бы, удовлетворенность должна упасть и существенно, но мы видим, что она не упала. <…> Это парадокс, ведь жизнь действительно осложнилась - не только в связи с военными действиями, но и с новым витком санкций, <…> ростом инфляции, уходом многих брендов из страны и так далее", - рассказал Федоров, уточнив, что на август 2023 года индекс также составил 65 пунктов.

По его мнению, главной причиной стало изменение системы ценностей населения и сохранение в целом уровня жизни россиян. "Классическая пирамида Маслоу [одна из теорий иерархии потребностей] говорит, что <…> то, что в мирной обстановке казалось важным, в военной снижается, и наоборот", - пояснил Федоров.

Например, такие вопросы, как "будет ли хлеб и гречка в магазинах" в мирное время в принципе невозможны, добавил он. "В военное же время они возникают. И если торговля работает, товары есть, работа есть, денег в принципе хватает, то удовлетворенность не снижается", - подытожил генеральный директор ВЦИОМ.

11-й межрегиональный форум СМИ "Енисей.рф" проходит в Красноярске 5-6 октября. В этом году тема форума - "Современные медиа и ценностные ориентиры". На его площадках работают более 40 федеральных экспертов, в том числе представители ТАСС.