5 октября, 10:53

Переезд около платформы Правда Ярославского направления МЖД перекроют ночью на 6 октября

Альтернативный проезд расположен через переезд у платформы Зеленоградской

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Переезд около платформы Правда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) перекроют ночью для проведения ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"Вниманию водителей. Сегодня ночью с 1:00 до 4 утра будет закрыт для движения автомобилей переезд около платформы Правда Ярославского направления МЖД. Это необходимо для проведения ремонтно-путевых работ", - говорится в сообшении.

Отмечается, что альтернативный проезд расположен через переезд у платформы Зеленоградской. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация