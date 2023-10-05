Переезд около платформы Правда Ярославского направления МЖД перекроют ночью на 6 октября

Альтернативный проезд расположен через переезд у платформы Зеленоградской

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Переезд около платформы Правда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) перекроют ночью для проведения ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"Вниманию водителей. Сегодня ночью с 1:00 до 4 утра будет закрыт для движения автомобилей переезд около платформы Правда Ярославского направления МЖД. Это необходимо для проведения ремонтно-путевых работ", - говорится в сообшении.

Отмечается, что альтернативный проезд расположен через переезд у платформы Зеленоградской.