МЧС заявило об отсутствии происшествий с детьми в летних лагерях в 2023 году

На контроле МЧС находилось 40 тыс. детских лагерей, у 361 из них были оборудованы пляжи

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. МЧС России не допустило происшествий с детьми в летних лагерях во время оздоровительной кампании 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"За лето происшествий с детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях, не допущено", - сказали в пресс-службе.

На контроле МЧС находилось 40 тыс. детских лагерей, у 361 из них были оборудованы пляжи. Перед началом летней кампании инспекторы МЧС провели 3 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, при которых выявили нарушения в 2,5 тыс. учреждений. "Среди них - неудовлетворительное состояние путей эвакуации и отсутствие автоматической пожарной сигнализации, а также неисправность системы пожарного водоснабжения и недостаточность первичных средств пожаротушения", - уточнили в МЧС.

За выявленные нарушения к административной ответственности привлекли 400 юридических и 840 должностных лиц. За неисполнение в срок предписаний МЧС в суды передали 150 дел.

Одновременно с этим сотрудники МЧС провели с детьми и персоналом лагерей свыше 13 тыс. занятий по правилам поведения на воде.

По данным замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергея Воронова, за последние 5 лет в детских лагерях произошло 27 пожаров.