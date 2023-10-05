В Кабардино-Балкарии открыли памятник учителю

Монумент изображает беседу педагога с учениками

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Памятник учителю открыли возле школы №33 города Нальчика в Кабардино-Балкарии (КБР) в день профессионального праздника работников системы образования (День учителя), сообщает корреспондент ТАСС.

Бронзовый памятник изображает беседу учительницы с учениками: мальчик держит учительницу за руку, а девочка будто бы обращается к ней с вопросом. Памятник отражает суть идеи наставничества - диалог с подрастающим поколением. Образ был определен на открытом творческом конкурсе, победителем которого стала работа скульптора Аслана Оразаева.

"Глядя на эту скульптурную композицию, каждый житель и гость республики вспомнит своего учителя, подумает и о своей роли в воспитании детей и молодежи. Многие вспомнят об учителях, которые когда-то приехали в нашу республику, чтобы учить детей в селах. Их вклад в становление и развитие Кабардино-Балкарии - наши выдающиеся ученые, поэты и писатели, художники и артисты, педагоги и спортсмены, общественные деятели и врачи, военные и организаторы производства, многие другие, чьи имена всем нам хорошо известны", - сказал глава республики Казбек Коков, выступая на церемонии открытия памятника.

После церемонии открытия к памятнику возложили цветы, в школе состоялась встреча главы КБР с представителями педагогического сообщества республики.