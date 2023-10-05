Собянин побывал в новом здании Бауманской инженерной школы №1580

Педагоги школы поблагодарили мэра за новое здание и поддержку города

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы №1580 в Лефортово в День учителя. Градоначальник пообщался со школьниками и педагогами, поздравил учителей с их профессиональным праздником.

"Сегодня День учителя, серьезный праздник для всей страны и Москвы, для вас, для московских педагогов это особенный праздник, особенные требования к педагогу. Родители, учащиеся, москвичи очень требовательны сами по себе, но и город предъявляет тоже свои требования для выпускников школ, для знаний, которыми они должны обладать", - сказал Собянин, отметив, что город старается помогать педагогам в их труде.

Мэр напомнил, что в Москве будет проведена программа реконструкции школ, пока ведется проектирование. "Обеспечиваем материальную базу, Московскую электронную школу, финансирование, но, конечно, московское образование крутое, потому что у нас такие замечательные педагоги. Поздравляю вас с праздником!" - сказал он.

"У нас очень много школ, которые требуют внимания", - сказал мэр. В свою очередь педагоги школы поблагодарили мэра за новое здание и поддержку города.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, заработная плата учителей превышает средний уровень оплаты труда в экономике города Москвы. Так, по итогам 2022 года средняя заработная плата учителей городских школ составила 126,7 тыс. рублей, за 8 месяцев 2023 года - 132,2 тыс. рублей в месяц. Также по итогам 2022/23 учебного года впервые был реализован проект дополнительного премирования учителей, добившихся высоких результатов в подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ. Премии получили более 8,5 тыс. педагогов, в том числе 1,6 тыс. учителей получили выплату в максимальном размере 250 тыс. рублей.

Новая школа, открытая 1 сентября 2023 года, стала самым крупным учебным корпусом в Лефортово.