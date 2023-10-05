В Москве наградили педагогов госпитальной школы в День учителя

Они получили награды за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова наградила педагогов-тьюторов московской госпитальной школы "УчимЗнаем" в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Они получили награды за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования, за личные заслуги в оказании помощи молодым работникам в совершенствовании форм и методов работы и за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.

"Вас 200 человек на весь наш огромный город и на всю московскую медицину, которая включает в себя и федеральные клиники, и городские. Здесь получают медицинскую помощь дети с самыми сложными диагнозами со всей страны. Через ваши руки в год проходят почти 5 тыс. учеников, и вы к каждому из них относитесь с полной самоотдачей", - сказала Ракова.

Она отметила, что только в прошлом году четыре девятиклассника госпитальной школы получили аттестаты с отличием, а два одиннадцатиклассника закончили школу с золотыми медалями. В прошлом учебном году успешно сдали экзамены в 9-м классе 42 ученика, в 11-м классе - 22 выпускника. Дети участвуют в творческих конкурсах, научных конференциях, мероприятиях вузов. Также в прошлом учебном году более 500 учащихся приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников, четверо заняли призовые места в Московской олимпиаде школьников, двое ребят заняли первое место в конкурсе исследовательских и творческих проектов от МПГУ и ВШЭ.

Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" получила тьютор школы Лариса Будан, нагрудный знак "Почетный наставник" - Татьяна Брежнева, нагрудный знак "За верность профессии" - Светлана Гончарова, нагрудными знаками "Молодость и профессионализм" награждены тьюторы Павел Котлеров, Александра Перушкина, Оксана Поликарпова, Диана Хачатрян.

Звание "Почетный работник образования города Москвы" присвоено Ирине Решетниковой.

Образовательный проект госпитальных школ России "УчимЗнаем" стартовал в 2014 году при совместном участии столичного департамента образования и науки, школы № 109 и федеральных и городских медучреждений. Он нацелен на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, которые находятся на длительном лечении и в силу этого не могут обучаться в обычных школах или посещать детские сады. Сегодня проект объединяет госпитальные школы регионов России, а также школы в Узбекистане и Киргизии.