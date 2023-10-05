В новых регионах России уже восстановили свыше 15 храмов

В этом процессе участвуют все - и государство, и церковь, и различные фонды, и частные жертвователи

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 15 храмов, разрушенных в результате военных действий, восстановили в новых регионах России. В следующем году ремонтные работы пройдут еще в 18 церквях, а всего в сформированном списке - 164 храма, пострадавших в результате боев. Такие данные привел на пресс-конференции в ТАСС председатель Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Московского патриархата архимандрит Никандр (Пилишин).

"На сегодняшний момент на новых территориях усилиями государства, благодаря государственной поддержке и поддержке частных жертвователей уже восстановлено целиком и полностью более 15 храмов. Это, как правило, те храмы, которые были разрушены или уничтожены в ходе проведения специальной военной операции. <...> За будущий год будет еще 18 восстановлено, эти храмы уже обследованы", - сказал архимандрит.

По его словам, в этом процессе участвуют все - и государство, и церковь, и различные фонды, и частные жертвователи. В частности, активное участие в восстановительных работах в новых регионах РФ принимает Чеченская Республика. "Для нас это очень важно. Когда страна оказывается в сложной ситуации, то общество консолидируется", - отметил глава ФХУ.

Также он сообщил, что сейчас Патриархом Московским и всея Руси Кириллом принято решение о строительстве в новых регионах РФ духовно-просветительских центров. По словам священнослужителя, инициативу поддержало и Федеральное агентство по делам национальностей.

"У нас есть список храмов, который был сформирован. Мы приезжали неоднократно во все эти регионы, осматривали и делали ранжированный список, исходя из той потребности, где это необходимо в первую очередь. И в нашем списке на сегодняшний день - 164 храма, которые подлежат либо ремонту, либо восстановлению, и все они пострадали от ведения военных действий", - добавил представитель РПЦ.