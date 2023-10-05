5 октября, 11:33

Свыше 140 тыс. человек осенью начнут обучаться на курсах "Код будущего"

Согласно данным Минцифры, 55% подавших заявки на курсы являются школьниками 8-11-х классов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 140 тыс. человек приступят к обучению в рамках бесплатных курсов программирования "Код будущего" осенью 2023 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" завершился набор на бесплатные курсы программирования "Код будущего". К обучению этой осенью приступят более 140 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Согласно данным министерства, 55% подавших заявки на курсы - школьники 8-11-х классов, а еще 45% - студенты колледжей. Также 80% обучающихся записались на курсы сами, еще за 20% заявки подали родители. "Топ-5 языков, которые выбирали ученики: Python, JavaScript, C++, 1С и C#", - сообщает министерство.

Записавшиеся смогут на курсах освоить тестирование и разработку сайтов, компьютерных игр, чат-ботов, мобильных приложений и нейронных сетей, научатся программировать дроны и роботов, сделают первые шаги в таких IT-профессиях, как аналитик данных, UX-дизайнер или DevOps-разработчик, напомнили в Минцифры. "Обучение будет проходить как в онлайн, так и в офлайн-формате. Для очных занятий открыто более 12 тыс. площадок по всей стране", - заключили в министерстве. 

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