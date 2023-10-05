Прокуроры США обвиняют основателя криптобиржи FTX в хищении $10 млрд

По словам адвокатов Бэнкмана-Фрида, он не имел преступного умысла, создавая биржу, и может "рассказать совсем иную историю", чем та, которую представили прокуроры

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Прокуроры США обвиняют основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в хищении не менее $10 млрд. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.

По его данным, Бэнкман-Фрид 4 октября впервые предстал перед присяжными по делу об отмывании денег и мошенничестве. Как отмечает телеканал, бизнесмен обвиняется в совершении "массового мошенничества" и хищении не менее $10 млрд у клиентов и инвесторов для финансирования внешних предприятий, включая политические пожертвования и покупку элитной недвижимости.

По словам адвокатов Бэнкмана-Фрида, он не имел преступного умысла, создавая биржу, и может "рассказать совсем иную историю", чем та, которую представили прокуроры.

В начале ноября 2022 года компания FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид ушел в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, являющаяся надзорным органом, регулирующим рынок ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство выступило с утверждением, что криптобиржа получила $1,8 млрд от инвесторов, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд, который принадлежит бизнесмену.

Бэнкман-Фрид был задержан в декабре на Багамских островах по запросу Вашингтона. После того как бизнесмен согласился на выдачу в США, власти островного государства разрешили его экстрадицию. Дело предпринимателя уже получило статус одного из самых крупных в американской истории. Как указывает CNN, если Бэнкмана-Фрида признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до 115 лет.