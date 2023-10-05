ВОЗ надеется, что новой пандемии не будет, так как готовность к борьбе с ковидом возросла

Как в свою очередь отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, "есть необходимые инструменты, иммунитет, созданный вакцинами и естественными процессами, а также обширные знания о самом вирусе"

БУДАПЕШТ, 5 октября. /ТАСС/. Готовность в мире к борьбе с COVID-19 сейчас гораздо выше, чем три-четыре года назад, и это позволяет рассчитывать на то, что новой пандемии опасного заболевания удастся избежать. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в этом заверил его на встрече в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы видим новости о том, что коронавирус вновь появился, но мой друг Тедрос заверил меня, что уровень готовности в мире сегодня несравнимо лучше, чем три-четыре года назад. У нас есть необходимые инструменты, иммунитет, созданный вакцинами и естественными процессами, а также обширные знания о самом вирусе", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто выразил уверенность в том, что превентивные действия систем здравоохранения в разных странах, основанные на уже накопленном опыте, позволят не допустить возобновления пандемии COVID-19, которую совсем недавно пришлось пережить практически всему миру. "Никто не хочет вновь устанавливать карантин, и, к счастью, в этом, похоже, нет необходимости", - добавил министр.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по май 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По данным этой организации, в мире зарегистрировано более 770 млн случаев заражения коронавирусом и около 7 млн летальных исходов.