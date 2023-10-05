5 октября, 12:05
Военная операция на Украине

Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего при обстреле ВСУ херсонского чиновника

Речь идет о начальнике Костогрызовского территориального управления администрации Алешкинского муниципального округа Юрии Патлатове

ГЕНИЧЕСК, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества начальника Костогрызовского территориального управления администрации Алешкинского муниципального округа Юрия Патлатого, погибшего при украинском обстреле. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Патлатого Юрия Васильевича, Херсонская область (посмертно)", - говорится в тексте указа президента.

Патлатый погиб 1 июня 2023 года в результате обстрела мирного населения со стороны Вооруженных сил Украины. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичВоенная операция на УкраинеХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация