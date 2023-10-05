Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего при обстреле ВСУ херсонского чиновника

Речь идет о начальнике Костогрызовского территориального управления администрации Алешкинского муниципального округа Юрии Патлатове

ГЕНИЧЕСК, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества начальника Костогрызовского территориального управления администрации Алешкинского муниципального округа Юрия Патлатого, погибшего при украинском обстреле. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Патлатого Юрия Васильевича, Херсонская область (посмертно)", - говорится в тексте указа президента.

Патлатый погиб 1 июня 2023 года в результате обстрела мирного населения со стороны Вооруженных сил Украины.