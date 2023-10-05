Клишас призвал активнее применять меры наказания, не связанные с лишением свободы

По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, "человек не должен воспринимать нахождение в местах лишения свободы как нормальное состояние"

ЧЕБОКСАРЫ, 5 октября. /ТАСС/. Судам надо активнее применять меры уголовного наказания, не связанные с лишением свободы, особенно при рассмотрении дел по нетяжким составам преступлений. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас журналистам в Чувашии на выездном заседании комитета по вопросам ресоциализации осужденных.

Он согласился с сенатором Николаем Федоровым, который высказался за более широкое использование альтернативных мер наказания. Федоров, ссылаясь на мировой и российский опыт, отметил, что чем дольше человек находится в местах заключения, "тем больше рецидива".

"Николай Васильевич [Федоров] прав, <…> нужно активнее альтернативные способы наказания применять. <…> Уголовный кодекс достаточно большую палитру [мер наказания] нам дает. Пока, к сожалению, [это] наработанная практика, судьям это тоже привычно: они отправляют в места лишения свободы", - заявил Клишас.

По его словам, эту судебную практику "нужно перебороть". Клишас отметил, что в местах лишения свободы находится много осужденных по нетяжким составам преступлений.

"И они туда [в места заключения] возвращаются раз за разом. <…> Для многих из этих людей <…> оказывается, что <…> проще находиться в колонии, они просто привыкли к этой жизни, к сожалению большому", - подчеркнул глава комитета, добавив, что "человек не должен воспринимать нахождение в местах лишения свободы как нормальное состояние".

Сенатор отметил, что конечной целью является сокращение количества лиц, которые содержатся в местах лишения свободы, и обеспечение безопасной жизни для всех граждан. "Мне кажется, что результаты есть. Думаю, многие помнят пресловутые 90-е годы, как иногда говорят, когда все-таки жизнь была не такой безопасной, как сегодня. <…> Мы будем работать над этим дальше, чтобы люди чувствовали себя спокойно и уверенно на улицах наших городов", - отметил Клишас.