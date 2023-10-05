На Урале издали книгу о создании первой атомной станции с реактором на быстрых нейтронах

Главным героем книги-сказки является рюкзак геолога, который двое детей нашли на чердаке своего дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Уральцы издали книгу-сказку о том, как строилась первая в России промышленная атомная станция и единственная в мире с реакторами на быстрых нейтронах - Белоярская АЭС. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей атомной станции.

"Издан тираж детской сказки "Сказочный рюкзак". Это история о том, как строилась первая в России промышленная атомная станция и единственная в мире с реакторами на быстрых нейтронах. Главным героем книги является рюкзак геолога, который двое детей случайно нашли на чердаке своего дома", - рассказали в управлении.

Книга содержит 20 глав, в каждой из которых сказочный герой рассказывает о реальных событиях из жизни первостроителей и о важных исторических эпизодах во время создания Белоярской АЭС. Сказка издана тиражом 500 экземпляров, книги будут переданы в школы и библиотеки города-спутника АЭС - Заречного.

Белоярская атомная электростанция расположена в свердловском городе Заречный, в 45 км к востоку от Екатеринбурга.