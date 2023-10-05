Брянский музей представит в новых регионах РФ выставку о взгляде Тютчева на славянский мир

Выставочный проект состоит из 15 информационных баннеров и 5 баннеров-штор, на которых размещены фрагменты переписки поэта, виды городов, документы, портреты и стихотворения

БРЯНСК, 5 октября. /ТАСС/. Выставка о взгляде Федора Тютчева на славянский мир и его единство отправится в новые регионы России из музея-заповедника поэта, расположенного в Овстуге Брянской области. Уже в конце октября экспозицию увидят в Донецке и Брянке Луганской Народной Республики, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Выставка "Славянский мир, сомкнись тесней..." отправится в новые регионы в конце октября и будет там представлена до декабря. Первыми ее увидят посетители в Донецке и Брянке", - сообщили ТАСС.

Музей-заповедник разработал проект исходя из современных реалий - присоединение новых регионов к России и взаимодействие ее с Западом. Как считают авторы экспозиции, Тютчев предвидел и старался предотвратить уничтожение национальных культур славянского мира, их духовных и материальных достижений. И сегодня интересно понять, как современные события сопрягаются с прошлым исходя из отклика на них дипломата Тютчева.

Славянский вопрос всегда вызывал у поэта большой интерес, он считал его ключевым во внешней и внутренней политике.

"Россия, по мнению Тютчева, призвана поставить все народы и страны в правильные, нормальные условия бытия, освободить и объединить Славянский мир. В противоположность Бисмарку, спаявшему единство Германии "железом и кровью", - мы, т. е. славяне, "попробуем спаять единство любовью, - а там увидим - что прочней", - рассказали ТАСС в музее-заповеднике.

Выставочный проект состоит из 15 информационных баннеров и 5 баннеров-штор, на которых размещены фрагменты переписки Тютчева, виды городов, документы, портреты и стихотворения.