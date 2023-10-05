В Минске россиянина задержали при попытке улететь в Астану по поддельному паспорту

Поддельный документ россиянин приобрел два года назад, так как не мог законно получить заграничный паспорт из-за проблем с задолженностями

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Белорусские пограничники задержали гражданина РФ, пытавшегося улететь из Минска в Астану по поддельному загранпаспорту. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Вечером 4 октября при оформлении рейса Минск - Астана в столичном аэропорту пограничники задержали мужчину с заграничным паспортом Российской Федерации, который вызвал подозрения. После специальной проверки было установлено, что документ полностью поддельный", - говорится в сообщении.

В ходе разбирательства выяснилось, что поддельный документ россиянин приобрел два года назад, так как не мог законно получить заграничный паспорт из-за проблем с задолженностями.

"Нарушитель задержан и помещен в изолятор временного содержания. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин (около 110 тыс. российских рублей - прим. ТАСС). Кроме того, за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до двух лет", - проинформировали в белорусском погранкомитете.