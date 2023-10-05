5 октября, 13:10

В Киеве демонтировали памятник Островскому

От монумента остался постамент

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Памятник советскому писателю Николаю Островскому демонтирован в Киеве в рамках "декоммунизации". Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина", опубликовав фото, на котором от монумента остался постамент.

Памятник писателю был установлен в 1978 году перед фасадом здания Киевского электромеханического техникума железнодорожного транспорта, где он учился в 1921-1922 годах. Фигура Островского высотой примерно 3-4 м была изображена в образе мифического Прометея.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда были изменены 9 859 географических названий и демонтированы 145 памятников, связанных с Россией. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация