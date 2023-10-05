5 октября, 13:12

Электроснабжение на Новинском бульваре в Москве осуществляется штатно

Ранее появилась информация о том, что северная сторона Новинского бульвара осталась без света

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Электроснабжение на Новинском бульваре в центре Москвы подается в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с распространенной в некоторых Telegram-каналах информацией сообщаем: электроснабжение всех потребителей по Новинскому бульвару в центре столицы осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация о том, что северная сторона Новинского бульвара - в том числе магазины, парикмахерские, жилые дома - осталась без света. 

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