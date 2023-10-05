Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Он традиционно отмечается во второе воскресенье октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с грядущим профессиональным праздником, который традиционно отмечается во второе воскресенье октября. Глава кабмина выступает на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Поздравляю с наступающим Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот праздник - дань уважения вашему нелегкому труду. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за все, что делаете для наших граждан и для большой, великой страны", - сказал премьер.

Он добавил, что заседание выставки посвящено теме аграрного образования. "Поэтому считаю важным поздравить и всех преподавателей с Днем учителя, который отмечают сегодня", - добавил Мишустин.

По его словам, в жизни каждого ученика есть наставник, чье внимание и забота помогли определиться с будущей профессией. "Тот, кто не только подскажет, какую книгу прочесть, но и к кому можно обратиться за советом. Мои самые искренние поздравления - всем педагогам и наставникам!" - заключил председатель правительства.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 31 мая 1999 года, празднуется во второе воскресенье октября. Обычно до этой даты завершается сбор урожая и начинается подведение его итогов.