Авиакомпания Nordstar с 30 октября впервые запускает рейсы из Петербурга в Абакан

Рейсы будут выполняться два раза в неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordstar с 30 октября впервые запускает регулярные рейсы из аэропорта Пулково в столицу Республики Хакасия. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

"С 30 октября авиакомпания Nordstar в рамках осенне-зимней навигации запускает регулярные рейсы из аэропорта Пулково в столицу Республики Хакасия. Полеты по направлению открываются из Санкт-Петербурга впервые", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Абакан станет восьмым новым направлением для аэропорта Пулково с начала 2023 года.

"Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково запланирован в 11:00, прибытие в аэропорт Абакана - в 19:55. Время в пути составит 4 часа 55 минут. Вылет из аэропорта Абакан запланирован в 21:05, прибытие в Санкт-Петербург - в 22:35. Время полета составит 5 часов 30 минут", - отметили в управляющей компании аэропорта Пулково.